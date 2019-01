Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 138 auf 130 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Markus Mittermaier wagte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine Vorschau auf das erste Quartal und das Jahr 2019 des Industriekonzerns. Nach einem Übergangsjahr 2018 werde der Kapitalmarkttag im Mai wohl zum nächsten wichtigen Kurstreiber. Das niedrigere Kursziel begründete er mit einer gesunkenen Sektorbewertung./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-01-16/10:04

ISIN: DE0007236101