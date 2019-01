Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die türkische Notenbank wird heute ihren Leitzins voraussichtlich unverändert bei 24,0% belassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Inflation habe sich zwar von 25% im Oktober verlangsamt, dürfte aber mit von den Analysten erwarteten durchschnittlich 18% in diesem Jahr deutlich über dem Inflationsziel von 5% liegen. Zugleich flache sich der Konjunkturverlauf zunehmend ab. In dem für die dortigen Währungshüter schwierigen Umfeld würden die Analysten mit Zinssenkungen frühestens im März oder im 2. Quartal rechnen. Per Ende 2019 würden sie einen Schlüsselzins von 20,0% unterstellen. (16.01.2019/alc/a/a) ...

