Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Abnahme der Risikoaversion an den Finanzmärkten war gestern nur von kurzer Dauer und so konnte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) im Handelsverlauf von anfänglichen Gewinnmitnahmen erholen, so die Analysten der Helaba.Das Tageshoch sei bei 164,98 markiert worden. Ein ungelöster Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der "government shutdown" und "Brexit"-Unsicherheit hätten den Markt gestützt. Die Charttechnik auf Tages- und Wochenbasis sei konstruktiv. Der Aufwärtstrend seit Oktober sei intakt. So dürfte aus technischer Sicht der Bund-Future sein erhöhtes Niveau auch in den kommenden Tagen halten. Widerstände würden die Analysten bei 165,04 und 165,10 lokalisieren. Rücksetzer würden bei 164,38 und 164,16 auf Haltemarken stoßen. Darunter könnten Verluste an der 21-Tagelinie (163,88) gestoppt werden. Die Trendlinie der Aufwärtsbewegung seit Oktober sei heute wohl außer Reichweite und verlaufe bei 163,61. Die Trading-Range liege zwischen 164,38 und 165,10. ...

