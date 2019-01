Köln (www.fondscheck.de) - Im Dezember waren die Marktteilnehmer auf die Wahrnehmung potenzieller politischer und ökonomischer Risiken fokussiert, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910/ WKN 214466).Im Vordergrund hätten insbesondere die Unsicherheiten hinsichtlich der weltweiten ökonomischen Wachstumsperspektiven, der Politik und der Notenbankpolitik in den USA sowie des Brexit gestanden. Die internationalen Aktienmärkte hätten auf breiter Basis deutlich nachgegeben. An den Rentenmärkten habe ein herausforderndes Umfeld mit unterschiedlichen Entwicklungen in einzelnen Segmenten vorgeherrscht. ...

