Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind fünf neue Exchange Traded Funds von L&G über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den fünf neuen Aktien-ETFs würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von großen und mittelgroßen Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern im Pazifikraum ohne Japan, europäischen Industrieländern ohne Großbritannien, Japan, USA, weltweit teilzunehmen. Ausgeschlossen seien Unternehmen, die im reinen Kohlebergbau tätig, an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt seien oder über einen fortlaufenden Zeitraum von drei Jahren gegen mindestens eines der grundlegenden Prinzipien des UN Global Compact verstoßen hätten. Der UN Global Compact sei ein Katalog international akzeptierter Normen zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruption. ...

