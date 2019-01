Number global marekt https://boerse-social.com/numberone/2018 Ein Number One Award, für den es bereits im vorigen Börse Social Magazine #23 einen klaren Spoiler gab. Es geht im ersten vollen Jahr des global market um die erstmalige Vergabe eines Number One Awards für den umsatzstärksten Titel dieses Segments. Und dieser ist mit klarem Abstand RHI Magnesita. Mit einem Gesamtvolumen von knapp 400 Mio. Euro lag der Ex-ATX-Wert, der 2017 vom ATX direkt in den global market wechselte, um Faktor 10 vor den nachfolgenden Titeln wie Amazon, AMD, Netflix, Twitter oder Facebook, sowie dem stärksten deutschen Wert, Deutsche Bank. ATX-Niveau. Damit entfielen im Jahr 2018 rund 30 Prozent des global market Gesamtvolumens auf RHI Magnesita und mit den 2018er-Umsätzen ...

