Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Volvo B vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 106 auf 105 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Markus Mittermaier rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem Rückgang der Bestellungen in Nordamerika, da der Lastwagenhersteller seinen Fokus dort in Zeiten steigender Stornierungen eher auf Qualität denn auf Masse lege. In sein Bewertungsmodell bezog er nun gebildete Rückstellungen und den Verkauf der Mehrheit am Telematikspezialisten Wireless Car ein./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2019 / 21:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-01-16/10:20

ISIN: SE0000115446