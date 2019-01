Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-16 / 10:01 Graz, 16.01.2019 - Cyber-Angriffe gibt es überall - auf Reisen, bei Bankgeschäften, für persönliche Daten, geistiges Eigentum und insbesondere Geschäftsgeheimnisse. Ein Unternehmen kann aber auch eine Sabotage in Form von Denial-of-Service-Angriffen erleiden. Auch Methoden wie Flooding können Systeme und Infrastrukturen schädigen und deaktivieren. Dabei bleibt ein erheblicher Teil der Internetkriminalität unentdeckt. Insbesondere Industriespionage wird selten rechtzeitig bemerkt und dort kann der Zugang zu vertraulichen Informationen über Jahre andauern und langfristig schwere Schäden für das betroffene Unternehmen bedeuten. Dazu kommt, dass die meisten Fälle von Cyberkriminalität nicht gemeldet werden. Handeln Sie, bevor Sie selber betroffen sind. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir testen Ihre IT-Systeme, finden und bewerten Sicherheitslücken, schulen Ihre Mitarbeiter auf das richtige Verhalten bei Cyber Attacken und beraten ganzheitlich zu den wesentlichen und aktuellsten Sicherheitsthemen zur Erweiterung Ihrer Sicherheitsstrategie. Ferner unterstützen wir Sie bei der bestmöglichen Implementierung der DSGVO und Zertifizierungsprozessen und beraten bei der Optimierung von Versicherungsprogrammen zur Minderung von Cyber-Risiken. Weitere Informationen finden Sie unter www.rabb-it.at [1]. Ansprechpartner: Rainer Tuppinger Rabb-iT GmbH Herrengasse 28 A-8010 Graz + 43 3622 72300 932 rainer.tuppinger@rabb.it Über Rabb-iT Servcies *Rabb-IT with Partner focuses on building Elixir and Erlang-based highly-scalable back-end solutions with industrial grade reliability. * *Blockchain * Our team includes 30+ developers experienced in building scalable blockchain infrastructures. Scalable and agile development from scratch. *Industrial Internet of Things * We have expertise in building end to end IoT applications including hardware design, firmware development, testing and certification, integration of devices using various communication protocols, backend development and development of web and mobile interface. *On-Demand Back-End Solutions * Industrial-grade back-end solutions is our bread and butter. Rabb-IT/>Partner has executed on large-scale assignments in other sectors such as Fintech and Telecom. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Rabb-iT GmbH 2019-01-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 766393 2019-01-16 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=84e461935094920743079b0c97c0f0e0&application_id=766393&site_id=vwd&application_name=news

