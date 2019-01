Microsoft-Calls mit Verdoppelungspotenzial

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte es mit der Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) kurzfristig weiter aufwärts gehen. Hier die Analyse:

"Rückblick: Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen spitzte sich die Lage für Investoren in der Microsoft-Aktie zu, als die Kurse deutlich unter den Unterstützungsbereich bei 99,35 USD zurückfielen. Mit diesem Ausbruch drohte der Aktie ein Abwärtstrend. Glücklicherweise hatten die Käufer ausgehend von 93,96 USD genug Kraft, um nicht nur einen Pullback an das Ausbruchsniveau, sondern einen vollständigen Konter zu starten. Mit diesem notiert die Aktie nun wieder deutlich oberhalb der alten Unterstützung.

Ausblick: Die kurzfristige Tendenz in der Microsoft-Aktie ist aufwärts gerichtet und idealerweise setzen sich die Käufer jetzt auch am Widerstand um 105 USD nachhaltig durch. Gelingt dies, könnte weiteres Kapital in die Aktie fließen und so zu Kursgewinnen bis zur zentralen Widerstandszone bei 113,42 USD führen. Auf dem Weg nach oben sollten kurzfristige Konsolidierungen und Korrekturen jedoch eingeplant werden. Problematischer wird es für die Käufer, sollte das bisherige Wochentief bei 101,26 USD nachhaltig unterschritten werden. Auch eine vorgelagerte Topbildung muss aus Sicht der Bullen vermieden werden."

Kann die Microsoft-Aktie in den nächsten Wochen zumindest den bei 113,42 USD liegenden Widerstand erreichen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 110 USD

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis bei 110 USD, Bewertungstag 13.3.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX11357, wurde bei der Kursindikation von 105,08 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,141 USD mit 0,20 - 0,22 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Microsoft-Aktie in spätestens einem Monat auf 113,42 USD erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,45 Euro (+105 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 97,9986 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Microsoft-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 97,9986 USD, BV 0,1 ISIN: DE000PZ5M5P7, wurde beim Aktienkurs von 105,08 USD mit 0,66 - 0,68 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Microsoft-Aktie auf 113,42 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,35 Euro (+99 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Microsoft-Aktien oder von Hebelprodukten auf Microsoft-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de