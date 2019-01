Der Chef des britischen Konsumgüterkonzerns Reckitt Benckiser will bis Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Der seit acht Jahren an der Unternehmensspitze stehende Rakesh Kapoor habe dies dem Verwaltungsrat signalisiert, teilte Reckitt Benckiser am Mittwoch in London mit. Der für Marken wie Sagrotan, Calgon oder Clearasil bekannte Konzern will jetzt beginnen, einen Nachfolger für den 60 jährigen Kapoor sowohl in den eigenen Reihen als auch außerhalb des Unternehmens zu suchen.

Der Rückzug von Kapoor folgt nach einer Reihe von Rückschlägen. 2017 belasteten ein Cyberangriff und eine missglückte Einführung eines Fußpflegeprodukts die Geschäftsentwicklung von Reckitt Benckiser. Im vergangenen Jahr setzten sich die Probleme mit einer Produktionsstörung in einer europäischen Fabrik zur Herstellung von Babynahrung fort.

Während sich der Aktienkurs während der Amtszeit von Kapoor fast verdoppelte, ist er seit dem Rekordhoch im Juni 2017 um rund ein Drittel auf das Niveau von 2015 gefallen. Im frühen Handel am Mittwoch gaben die Papiere um 1,6 Prozent nach./mne/bgf/mis

ISIN GB00B24CGK77

