Inwieweit kann Sport Erkrankungen wie Parkinson, Multiple Sklerose oder Neuropathie positiv beeinflussen? Am Mittwoch, 30. Januar 2019, geht die Sportwissenschaftlerin Dr. Mareike Schwed an der MSH Medical School Hamburg, University of Applied Sciences and Medical University, dieser Frage nach. In ihrem Vortrag »Intensives sportliches Training bei neurologischen Erkrankungen« berichtet sie aus ihrer mehr als zehnjährigen Berufspraxis als Trainerin von neurologisch erkrankten Patienten. Der Vortrag beginnt um 17.30 Uhr in Raum 5.14 im MSH-Gebäude Am Kaiserkai 1 in der Hamburger Hafencity.



"Intensives sportliches Training kann sowohl den Beginn einer neurologischen Erkrankung verzögern, als auch den Verlauf dieser abmildern. Je nach Trainingsform können unterschiedliche restaurative Effekte auf motorisch und kognitiv beeinträchtigte Hirnstrukturen erzielt werden", sagt Dr. Mareike Schwed. Die Referentin erklärt in ihrem Vortrag, wie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse auf den Therapeuten/Patientenalltag übertragen werden können. Außerdem gibt sie Tipps, mit welchen Techniken der Patient zu mehr Bewegung motiviert werden kann.



Dr. Mareike Schwed studierte in Darmstadt Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkt Informatik und promovierte an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. Sie ist Gründerin der Neurowerkstatt und bietet ressourcenorientiertes Training für neurologische Patienten. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Trainingsgestaltung für Patienten mit Parkinson, Multiple Sklerose und Polyneuropathie. Dabei verknüpft sie aktuelle Forschungserkenntnisse mit trainingswissenschaftlichen und motivationspsychologischen Methoden. Dadurch motiviert sie Patienten unter anderem zu eigenverantwortlichem Handeln.



Der Vortrag von Dr. Mareike Schwed ist Teil der Otfrid Foerster Lecture, einer Vorlesungsreihe zum Thema Neurowissenschaften an der MSH. Namensgeber Otfrid Foerster (1873 - 1941) machte bahnbrechende Erkenntnisse im Bereich Neurologie und Neurochirurgie. Mit der Vorlesungsreihe gibt die MSH namhaften Wissenschaftlern die Gelegenheit, über neurowissenschaftliche Grundlagenarbeiten, deren Ergebnisse und Auswirkungen auf die Therapiepraxis zu sprechen.



Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht allen Interessierten offen. Um Anmeldung wird gebeten unter veranstaltung@medicalschool-hamburg.de oder unter 040 - 36122649142.



