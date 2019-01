Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research wird die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) wegen der zuletzt ungünstigen Entwicklung an den Kapitalmärkten im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (per 30.09.) ein deutlich unter der Vorjahresperiode liegendes Bewertungs- und Abgangsergebnis (brutto) erzielen. Die Analysten bestätigen dennoch ihr Kursziel und das positive Votum für die Aktien der DBAG.

Nach Analystenaussage werde das Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis aus dem Portfolio - gemäß einer Gewinnwarnung des Unternehmens für das am 31. Dezember 2018 beendete erste Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 - erheblich unter dem Ergebnis der Vorjahresperiode liegen. Hintergrund sei die Bewertung an den Kapitalmärkten. Hierdurch werde das Bewertungsergebnis des Unternehmens mit rund 50 Mio. Euro belastet, was einem Rückgang des Portfoliowerts um rund 14 Prozent entspreche. In der Folge gehe die DBAG aktuell nur noch von einem Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis zwischen -20 und -25 Mio. Euro (Q1 2017/18: 13 Mio. Euro) und einem deutlich negativem Konzernergebnis aus.

Laut SRC seien die Faktoren der Volatilität des Ergebnisses und der Abhängigkeit zur allgemeinen Marktentwicklung aber sehr typisch für das Geschäftsmodell des Unternehmens. Eine entsprechend positive Marktentwicklung im verbleibenden Geschäftsjahr könne außerdem das Ergebnis auch wieder erheblich erhöhen. Darüber hinaus liege der Wertbeitrag aus der operativen Entwicklung der Portfoliounternehmen über der Vorjahresperiode. Beim Rückgang des Bewertungs- und Abgangsergebnisses auf Bruttobasis handele es sich vorrangig um einen externen und nicht Cash-wirksamen Faktor, der zudem für die sehr viel wichtigere operative Entwicklung des derzeit noch sehr jungen Portfolios nicht maßgeblich sei. Die Analysten sind unverändert vom Potenzial des Portfolios und der Arbeit des Unternehmens überzeugt und bestätigen das Kursziel von 42,00 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.01.2019, 10:05 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 15.01.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/DBAG_15Jan2019.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.