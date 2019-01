Von Nathan Allen

MADRID (Dow Jones)--Das Engagement der Unicredit SpA bei notleidenden Krediten (NPL) erfüllt nach Angaben der Bank die Richtlinien der Europäischen Zentralbank (EZB). Diese seien am Dienstag in italienischen Medien genannt, von der EZB aber nicht bestätigt worden.

Das Portfolio an ausfallgefährdeten Krediten sei vom dritten Quartal 2016 bis zum dritten Quartal 2018 um mehr als 36 Milliarden Euro reduziert worden, teilte Unicredit mit. Damit sei die NPE-Rate in der Kernbank auf 4,3 Prozent gesunken. "Daher hält Unicredit seine NPE-Deckung für völlig ausreichend", schreibt die Bank.

Die Aktien italienischer Banken waren am Dienstag in Reaktion auf einen Bericht von Il Sole 24 Ore deutlich gesunken, wonach die EZB von unter ihrer Aufsicht stehenden Instituten eine vollständige Deckung des Engagements in allen bestehenden und künftigen notleidenden Krediten bis 2026 verlange.

