Die Deutsche Bank zählt am Mittwoch zu den Gewinnern auf dem Parkett: Der Aktienkurs steigt in der ersten Handelsstunde um 2,5 Prozent. Damit setzt sich die kurzfristige Erholung weiter fort. Und diese könnte andauern - das Chartbild zeigt sich entspannt und bietet enorm viel Platz für eine Kursphantasie. Was Anleger zur Wochenmitte hin wissen,...

