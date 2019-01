Baierbrunn (ots) - Die Hände nur mit Wasser zu waschen, bringt wenig. Erst die Seife sorgt für den Abspül-Effekt. "Seife verbindet Bakterien und Viren mit dem Wasser und löst sie so von der Haut", sagt der ärztliche Direktor des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene, Dr. Ernst Tabori, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Die Hände sollten sorgfältig an allen Stellen eingeseift werden. Bewusst vornehmen sollte man sich auch Fingerspitzen und Daumen, wo besonders viele Keime sitzen. Die Hände so reiben, dass auch in die Fingerzwischenräume Seife kommt. In öffentlichen Räumen lieber Flüssigseife verwenden, an Seifenstücken können Keime haften.



Anschließend sollte die Seife gründlich abgespült und die Hände gut abgetrocknet werden. In öffentlichen Waschräumen raten Experten zu Einweg-Handtüchern aus Papier oder Handtuchrollen, die jedem Nutzer einen neuen Abschnitt bieten. Von Lufthandtrocknern, bei denen man die Hände in einen Luftstrom hält, sind Hygieniker weniger angetan. "Durch diese Geräte werden Partikel und damit auch Keime in der Luft verwirbelt und landen auf Oberflächen. Berührt man diese, kontaminiert man sich die Hände wieder", sagt Tabori.



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1/2019 B liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.



