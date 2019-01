Südkorea schärft den Fokus in Richtung Wasserstoff. Wie Yonhap News berichtet, sollen bis 2022 rund 80.000 Brennstoffzellen-Fahrzeuge in diesem Land unterwegs sein. Hyundai könnte in besonderem Maße von dem Vorstoß der südkoreanischen Regierung profitieren - schließlich setzen die Koreaner mit dem Nexo bereits auf ein serienreifes Modell mit Brennstoffzelle. Nicht minder spannend: Der Aufbau der nötigen Wasserstoffbetankungsinfrastruktur.

Den vollständigen Artikel lesen ...