DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SOFTBANK GROUP 17/27 XS1684384867 17.01.2019 HZE/EOT
SOFTBANK GROUP 15/22 XS1266660635 17.01.2019 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SOFTBANK GROUP 17/27 XS1684384867 17.01.2019 HZE/EOT
SOFTBANK GROUP 15/22 XS1266660635 17.01.2019 HZE/EOT