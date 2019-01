Bonn (www.anleihencheck.de) - Auch wenn die Vorausschätzung für das deutsche BIP-Wachstum im Jahr 2018 den Markterwartungen entsprach, wurde diese am deutschen Rentenmarkt als Beleg für eine schwächere Verfassung der deutschen Volkswirtschaft aufgefasst, so die Analysten von Postbank Research.In der Folge seien als sicherer Hafen angesehene Bundesanleihen verstärkt gefragt gewesen. 10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten vor der Brexit-Abstimmung im britischen Parlament am Abend mit 0,21% beziehungsweise -0,36% um jeweils 3 Basispunkte unter ihren Vortagsniveaus rentiert. Die 2-jährige Bundrendite sei um 2 Basispunkte auf -0,61% gesunken. Hingegen habe es am US-Rentenmarkt am Dienstag nur wenig Bewegung gegeben. Die Rendite 10-jähriger Treasuries habe mit 2,71% auf ihrem Niveau vom Montagabend verharrt. (16.01.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...