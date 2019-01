- Britischer Inflationsbericht, Carneys Aussage und Mays Misstrauensvotum- CBRT dürfte weiterhin in Wartehaltung verbleiben- Rückgang der Rohöl-Lagerbestände erwartetDas Brexit-Drama geht weiter, da das britische Unterhaus den von Theresa May vorgeschlagenen Deal ablehnt. Darüber hinaus wird die britische Premierministerin heute (20:00 Uhr) mit einem Misstrauensantrag konfrontiert. Abgesehen davon könnte das GBP heute aufgrund der Veröffentlichung des Inflationsberichts sowie der Aussage von Mark Carney über den Bericht zur Finanzstabilität (10:15 Uhr) empfindlich reagieren. Anleger sollten auch dem CBRT-Zinsentscheid und der Veröffentlichung der DoE-Daten folgen, da beide Ereignisse die Volatilität an den TRY- und Ölmärkten anregen könnten. ...

