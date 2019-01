Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der EURO STOXX 50-Index (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) bendet sich seit Monaten in einer stabilen Abwärtsbewegung, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader". Diese habe den Basiswert bis auf ein Tief bei 2.908 Punkten hinunter geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...