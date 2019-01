VERBUND AG: VERBUND erhöht Ergebnisprognose für 2018 aufgrund von positiven Einmaleffekten DGAP-Ad-hoc: VERBUND AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung VERBUND AG: VERBUND erhöht Ergebnisprognose für 2018 aufgrund von positiven Einmaleffekten 16.01.2019 / 11:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das Management der VERBUND AG verlautbart heute die Erhöhung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018. VERBUND erwartet nunmehr aufgrund von positiven Einmaleffekten aus Werthaltigkeitsprüfungen für das Geschäftsjahr 2018 ein Konzernergebnis von rund 430 Mio. EUR (Prognose bisher: rund 340 Mio. EUR). Die Prognose für das EBITDA und das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis, welches Basis für die Berechnung der Dividende ist, bleiben unverändert bei rund 870 Mio. EUR bzw. rund 335 Mio. EUR. Die positiven Einmaleffekte aus Werthaltigkeitsprüfungen ergeben sich aus der positiven Veränderung von energiewirtschaftlichen Parametern, v. a. aus einem Anstieg der Strompreisprognosen. Die sich daraus ergebenden Werterhöhungen betreffen den Wasserkraftbereich in Österreich und Deutschland sowie den Windkraftbereich in Rumänien. VERBUND plant für das Geschäftsjahr 2018 eine Ausschüttungsquote zwischen 40 und 45 % bezogen auf das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis. Weitere Details werden im Rahmen der Ergebnisveröffentlichung zum Jahresergebnis 2018 am 13. März 2019 bekannt gegeben. Kontakt: Mag. Andreas Wollein Leiter Finanzmanagement, M&A und Investor Relations T.: +43 (0)5 03 13 - 52604 F.: +43 (0)5 03 13 - 52694 mailto:investor-relations@verbund.com 16.01.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VERBUND AG Am Hof 6A 1010 Wien Österreich Telefon: 0043-1-53113-52604 Fax: 0043-1-53113-52694 E-Mail: investor-relations@verbund.com Internet: www.verbund.com ISIN: AT0000746409 WKN: 877738 Indizes: ATX Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Amtlicher Handel) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766601 16.01.2019 CET/CEST ISIN AT0000746409 AXC0118 2019-01-16/11:36