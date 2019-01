Die Analysten der Erste Group haben ihr 12-Monats-Kursziel für die Aktien des heimischen Stromkonzerns Verbund von 30,50 auf 40,90 Euro klar nach oben revidiert. Das Anlagevotum wurde vom Experten Petr Bartek aber mit "hold" bestätigt.

Die Erhöhung des Kursziel wurde mit der Erwartung höherer Elektrizitätspreise begründet. Bei der Bekräftigung der "hold"-Empfehlung wurde auf Bewertungsgründe verwiesen. Das Bewertungsniveau der Verbund-Aktie liege in der Nähe des langfristigen Durchschnitts.

Die Prognosen für den Gewinn je Aktie lauten auf 0,92 Euro (für das Jahr 2018), 1,55 Euro (2019) und 2,03 Euro (2020). Als Dividendenausschüttungen werden für diesen dreijährigen Zeitraum jährlich 0,42 bzw. 1,24 und 1,63 Euro erwartet.

Am Mittwochvormittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,44 Prozent bei 40,68 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

ISIN: AT0000746409