Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Philips vor Zahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Medizintechnikkonezrn dürfte ein solides viertes Quartal verzeichnet haben, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings habe er seine mittelfristigen Wachstumsprognosen für die Niederländer reduziert./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-01-16/11:44

ISIN: NL0000009538