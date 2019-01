Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Volkswagen anlässlich einer Kooperation mit Ford auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die vereinbarte Zusammenarbeit mache klar, dass VW seine Entwicklungskosten für Zukunftstechnologien in Grenzen halten wolle, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei eine gute Nachricht mit Blick auf die langfristige Entwicklung des Autokonzerns./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-01-16/11:45

ISIN: DE0007664039