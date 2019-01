Detour Gold Corp. gab gestern die operativen Ergebnisse für das vierte Quartal sowie Gesamtjahr 2018 bekannt. Diese beziehen sich auf die Detour-Lake-Mine nordöstlich von Ontario.



Aus den Zahlen geht hervor, dass das Unternehmen in Q4 2018 insgesamt 158.200 Unzen produzierte, die beste quartalsweise Produktion. Im Gesamtjahr war das Unternehmen in der Lage, eine Produktion von 621.128 Unzen Gold zu verzeichnen.



Per Ende des Jahres 2018 befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von 132 Millionen Dollar.



