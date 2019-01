Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones vor der Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Sven Weier und seine Kollegen rechnen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass das Wachstum bei europäischen Investitionsgüterunternehmen zum Jahresausklang nachgelassen hat und die Aussichten für 2019 schwierig bleiben. Dennoch sind die Experten weiter konstruktiv für den Sektor. Bei Krones liege der Fokus auf dem Ausblick, die im Oktober gesenkten Ziele für 2018 dürften erreicht worden sein./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-01-16/11:54

ISIN: DE0006335003