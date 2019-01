Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Schere bei der Bewertung des Börsenbetreibers im Vergleich zum Konkurrenten London Stock Exchange (LSE) sei in den vergangenen durch einen starken Kursanstieg bei dem Londoner Wettbewerber weiter auseinander gegangen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte sich in den kommenden Wochen unter Einfluss der Konsensschätzungen aber wieder umkehren. Er präferiert daher weiter die Papiere der Deutschen Börse./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 22:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-01-16/11:57

ISIN: DE0005810055