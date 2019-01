Bonn (ots) - Beim bundesweiten Schülerwettbewerb "ECHT KUH-L!" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft dreht sich diesmal alles um biologische Vielfalt und Partnerschaften in der Natur. Noch bis zum 28. März 2019 sind Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 10 eingeladen, sich unter dem Motto "Ackern für die Vielfalt: Teamarbeit in und mit der Natur" zu beteiligen. Über 40 attraktive Gewinne warten auf die Teilnehmenden. Wie mitmachen? Der kurze Erklärfilm zeigt, wie's geht https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=N7KFH7vdouU



Der Wettbewerb "ECHT KUH-L!" beschäftigt sich grundsätzlich mit nachhaltiger Landwirtschaft und Ernährung sowie mit dem Ökolandbau und setzt jährlich thematische Schwerpunkte. Im Schuljahr 2018/2019 sollen Kinder und Jugendliche herausfinden, was biologische Vielfalt eigentlich bedeutet, und warum eine Vielfalt an Kulturpflanzen so wichtig ist für die Landwirtschaft und natürlich auch für die Ernährung. Schülerinnen und Schüler sollen den Artenreichtum auf dem Acker erkennen und natürliche Partnerschaften in der Landwirtschaft entdecken. Nützlinge und Schädlinge, Bakterien und Leguminosen, Bestäuber und Pflanzen - es gibt ein erstaunliches Miteinander in der Natur und auf dem Feld. Darum geht's dieses Jahr bei "ECHT KUH-L!" Einsendeschluss ist der 28. März 2019. Es bleibt also noch ausreichend Zeit, um mitzumachen und die Trophäe "Kuh-le Kuh" zu gewinnen sowie dreitägige Berlin-Reisen, Tagesausflüge oder einen der vielen Sachpreise. Der "Sonderpreis Schule" im Gesamtwert von 1.000 Euro geht an klassen- und/oder jahrgangsübergreifende Projekte. Mitmachen dürfen alle, die in die 3. bis 10. Klasse einer allgemein bildenden Schule gehen, egal, ob als Klasse, Arbeitsgruppe oder alleine. Auch außerschulische Gruppen können gerne teilnehmen. Die Schülerinnen und Schüler sollen Aktionen und Projekte durchführen, die sich informativ und kreativ dokumentieren und kommunizieren lassen, zum Beispiel als Plakat, Collage, Wandzeitung oder Ausstellung, als Magazin, Zeitschrift oder Zeitung, als Reportage oder Musikvideo, als Projektdokumentation, als Website, Blog oder Handarbeit (DIY - do it yourself) oder als Spiel.



Projektkontext:



Der Schülerwettbewerb "ECHT KUH-L!" ist eine Maßnahme des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN), initiiert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und durchgeführt in der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. www.ECHTKUH-L.de.



