Neben seiner Aufgabe als Vorstand der Banijay Gruppe in Deutschland wird Marcus Wolter ab sofort neuer Chef der Brainpool TV GmbH. Das Kölner Traditionsunternehmen ist eine Beteiligung von Banijay Germany und den Brainpool-Gründern.



Brainpool gehört zu den führenden Produktionsunternehmen im Bereich Comedy und Light Entertainment im deutschsprachigen TV-Raum. Neben dem Aufbau starker Fernsehmarken und Künstler gehört der Bereich Live-Comedy ebenso zum Geschäftsmodell wie die Präsenz auf allen bedeutenden Video-on-Demand und Streaming Plattformen. Mit kreativen Köpfen und Künstlern wie u.a. Stefan Raab, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Elton entstehen zum Teil bereits preisgekrönte Formate, darunter "Luke! Die Woche und ich", "Pussy Terror TV", "Schlag den Star", "Die Faisal Kawusi Show", "Das Ding des Jahres" und "Pastewka".



Marcus Wolter: "Brainpool steht für den erfolgreichen Aufbau und die Partnerschaft mit einzigartigen Künstlern, ist die Nr.1 für Comedy in Deutschland und Erfinder und Produzent großer Entertainment-Marken. Für die Banijay-Gruppe hat Brainpool absolute Priorität und deshalb freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den Künstlern, Partnern und Mitarbeitern von Brainpool, diese Traditionsfirma auf das nächste Level zu führen."



Marcus Wolter folgt auf Interim Geschäftsführer und Banijay- Group- COO Peter Langenberg, der die Rolle im Unternehmen interimistisch übernommen hatte. Das Team der Brainpool-Geschäftsführung bleibt mit Andreas Viek, Godehard Wolpers und Tobi Baumann unverändert.



Bis Ende 2017 war Marcus Wolter CEO der TV-Produktionsfirma Endemol Shine. Der in Hamburg geborene Manager gründete in dieser Funktion Joint Ventures mit den Fiction Produzenten Wiedemann & Berg, Jörg Pilawa und die Florida TV mit dem Moderatorenduo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. 2015 führte Marcus Wolter die Fusion zwischen Endemol und Shine und wurde anschliessend als Chairman Europe in das Executive Board des neuen Konzerns berufen. Unter seiner Führung entstanden in Deutschland Formate wie "Kitchen Impossible", "Duell um die Welt", "Promi Big Brother" "Big Bounce Battle", "Deutschlands Superhirn", "Tatort Weimar, "Tatort Dresden", "Circus HalliGalli", "4 Blocks" und "Dark", Deutschlands erste Netflix Serie. Seit August 2018 ist der Medienunternehmer CEO und Co-Gesellschafter von Banijay Germany.



