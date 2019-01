Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Reckitt Benckiser anlässlich des angekündigten Rücktritts von Konzernchef Rakesh Kapoor auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5100 Pence belassen. Der für Ende 2019 avisierte Ruhestand des langjährigen Firmenchefs eröffne seinem Nachfolger die Chance für eine neue Margenstrategie, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn der Konsumgüterkonzern sollte seine Profitabilitätsfixierung längerfristig verringern und zu einem stärkeren Unternehmenswachstum zurückkehren./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 02:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2019 / 02:31 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-01-16/12:09

ISIN: GB00B24CGK77