Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Reckitt Benckiser anlässlich des angekündigten Rücktritts von Konzernchef Rakesh Kapoor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 9000 Pence belassen. Der Markt dürfte den avisierten Wechsel an der Konzernspitze willkommen heißen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit könne der Nachfolger den Konsumgüterkonzern strategisch neu ausrichten mit dem Fokus auf den Bereich Consumer Health./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 09:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2019 / 09:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-01-16/12:09

ISIN: GB00B24CGK77