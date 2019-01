- Draghi bleibt optimistisch für europäische Wirtschaft, warnt aber vor Verlangsamung- DE30 bricht nicht aus und zieht sich von 11.000 Punkte-Marke zurück- Volkswagen und Ford beginnen Zusammenarbeit für Transporter und PickupsNach einer gemischten Sitzung in Asien eröffneten die europäischen Aktien am Mittwoch höher. Schwedische und polnische Aktien legten in den ersten Handelsminuten am meisten zu, während sich die Aktien aus Großbritannien - wenig überraschend - schlechter entwickelten. Bergbauunternehmen und Banken führten die Gewinne an, während nur die Sektorgruppe der Versorgungsunternehmen zu Beginn der heutigen Sitzung einen Rückgang verzeichnete. Der DE30 konnte die Widerstandszone im Bereich von 10.980 bis 11.050 Punkten erneut nicht überwinden. Je mehr Bullen jedoch Druck auf die Verkäufer ausüben, ...

