Borussia Dortmund ist mit einer heftigen Niederlage in die K.o.-Runde der Champions League gestartet und hat nun kaum noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga verlor das Achtelfinal-Hinspiel beim englischen Topclub Tottenham Hotspur am Mittwochabend mit 0:3 (0:0). Vor 75 000 Zuschauern im Londoner Wembley Stadion erzielten der frühere Bundesligaprofi Heung-Min Son (47. Minute), Jan Vertonghen (83.) und der kurz zuvor eingewechselte Fernando Llorente (86.) die Treffer für den Tabellendritten der Premier League. Der BVB braucht im entscheidenden Duell am 5. März vor heimischer Kulisse nun schon einen Sieg mit vier Toren Unterschied, um sich noch für die nächste Runde zu qualifizieren./rai/DP/stk

