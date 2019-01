Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Kontraktlogistik-Sparte DHL Supply Chain sei wohl das am wenigsten verstandene Geschäftsmodell und der am meisten unterschätzte Geschäftsbereich des Logistikkonzerns, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieses Segment sollte seine Profitabilität auch weiterhin steigern können./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-01-16/12:10

ISIN: DE0005552004