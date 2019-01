Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Vor der Auktion von 5G-Frequenzen in Deutschland stehe der Mobilfunker vor der wichtigen Entscheidung zwischen dem Aufbau eines eigenen Netzes oder dem weiteren Status als Wiederverkäufer, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hält es weiter für wahrscheinlich, dass das Unternehmen diese Situation eher dazu nutzen wird, um in den Verhandlungen bessere Konditionen durchzudrücken./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 12:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 12:26 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005545503