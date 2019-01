Die Baader Bank hat die Einstufung für Beiersdorf vor vorläufigen Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die Umsatzkennziffern dürften den Konsensschätzungen weitgehend entsprechen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Innerhalb des Konsumgütersektors zieht er derzeit aber aussichtsreichere Aktien wie Nestle oder Givaudan vor./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 08:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-01-16/12:14

ISIN: DE0005200000