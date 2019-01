Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) anlässlich der Kooperation mit Ford auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem ersten Schritt einer umfassenden Zusammenarbeit, der zum Vorteil der Wolfsburger sei. Bislang würden mit der Entwicklung von Transportern und mittelgroßen Pick-ups zwei wichtige Schwachpunkte bei VW in Angriff genommen. In den kommenden Monaten dürften noch Elektrische Antriebe und Autonomes Fahren hinzu kommen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2019 / 11:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2019 / 11:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-01-16/12:21

ISIN: DE0007664039