Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW nach den jüngsten Absatzzahlen für 2018 von 81 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an das erst im Januar startende Mobilitäts-Joint-Venture mit Daimler und eingetrübte Wirtschaftsaussichten an./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 09:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2019 / 09:45 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-01-16/12:27

ISIN: DE0005190003