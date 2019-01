Die Cancom-Aktien haben ihr jüngstes Zwischentief vom Wochenanfang schon zur Wochenmitte wieder hinter sich gelassen. Am Mittwoch schnellten sie in der Spitze bis auf 32,04 Euro hoch. Zuletzt waren sie mit 30,90 Euro noch 3,76 Prozent teurer als am Vortag.

Das Bankhaus Lampe sieht den IT-Dienstleiser gut aufgestellt im Fall einer wirtschaftlichen Abkühlung. Analyst Wolfgang Specht stufte die Anteile von "Hold" auf" Buy" hoch, senkte aber das Kursziel nach dem insgesamt schwachen Kursverlauf seit Sommer 2018 von 49 auf 40 Euro. Specht hält die unterdurchschnittliche Kursentwicklung für nicht gerechtfertigt, denn das Unternehmen wachse stärker als die Konkurrenz./ajx/mis

