Berlin (ots) -



- Ehe für alle: Die Nachfrage nach Hochzeitsfahrzeugen verdoppelt sich gegenüber dem Vorjahr - Der PC dient aus: Mit 63% nutzt die große Mehrheit aller Kunden mobile Endgeräte bei der Suche nach Mietartikeln - E-Mobilität rasant auf dem Vormarsch: Anstieg um 380% an Mietanfragen für Elektroautos



Fußball-WM, Jahrhundertsommer oder Ehe für alle - was hat das Vermietungsgeschäft von Europas größtem Mietportal Erento beeinflusst? Die Online-Vermietungstrends 2018 im Jahresrückblick.



Schreckmomente: Besucherzahlen brechen ein dank Fußball-WM in Russland



Auf dem 2003 gegründeten Mietportal von Erento (www.erento.com) werden täglich 1.500 Mietanfragen, jährlich sogar über 500.000 Mietanfragen gestellt. Nur nicht während des WM-Spiels zwischen der deutschen und der mexikanischen Nationalmannschaft. Die Besucherzahlen brachen um 50 Prozent ein! Verständlich bei der Niederlage von 0 zu 1, die die Deutschen in der Gruppenphase einstecken mussten.



Dank Ehe für alle: Die Nachfrage nach Hochzeitsfahrzeugen boomt



Über 100.000 Artikel können auf Erento gemietet werden. Dazu zählen auch Hochzeitsfahrzeuge. Diese Kategorie war 2018 besonders nachgefragt; sogar doppelt so hoch wie im Vorjahr. Nicht nur nach dem Beschluss der Ehe für alle am 1. Oktober 2017, sondern allgemein heiraten immer mehr Deutsche. Laut Statistischem Bundesamt waren es 2017 407.466 Eheschließungen.



Musik-Fans im Festival-Fieber und Toilettenvermieter fiebern mit



Jedes Jahr strömen Millionen Musik- und Tanzbegeisterte vor allem in den Sommermonaten Juni und Juli auf (deutsche) Festivals. Das hat auch Erento gemerkt! Während der Festival-Saison traf alle zehn Minuten eine Anfrage für eine mobile Toilette bei Erentos Vermietern ein.



Spürbarer Wandel hin zur Elektromobilität auch im Vermietgeschäft



Klimawandel und Diesel-Fahrverbote fordern eine Zukunft mit Elektroautos ein. Wer sich nicht gleich ein eigenes E-Auto anschaffen wollte, der mietete im letzten Jahr. Ganz nach Sharing Economy-Manier stieg die Mietnachfrage für den BMW i8 seit Jahresbeginn 390 Prozent!



Auswirkungen des Jahrhundertsommers auf das Mietverhalten



Wenn etwas 2018 in Erinnerung bleibt, dann der Jahrhundertsommer! Und die Sommerfeste in den Gärten und auf den Plätzen der Nation. Für den Fall eines Sommerregens haben die Deutschen vorgesorgt und alle neun Minuten ein Partyzelt bei Erento angefragt.



OTS: erento GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51614.rss2



Pressekontakt: Erento GmbH Wrangelstraße 100 10997 Berlin presse@erento.com