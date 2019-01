Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt hielt einiges an Auswahl für die Investoren bereit, so die Analysten der Nord LB.Der mit Abstand größte Deal sei gestern gepreist worden, als die EIB EUR 5 Mrd. über 10 Jahre zu ms-3bp eingeworben habe. Die Guidance habe zunächst bei ms -1 BP gelegen. Das Orderbuch habe bei sehr hohen EUR 16 Mrd. gelegen. Die Analysten würden den Bond bei ms -3 BP für günstig halten. Die NIP habe nach Kalkulation der Analysten bei etwa 6 BP gelegen. Auch SNCF Reseau habe einen Benchmarkbond über EUR 500 Mio. und 10 Jahre begeben. Gepreist worden sei zu etwa (Original +35 BP vs. interpolierte FRTR 0.75 11/28 & FRTR 2.5 05/30) ms +15 BP. Der Pick-up sei bei rund 9 BP signifikant gewesen, dennoch habe das Buch nur rund EUR 500 Mio. auf sich vereinen können. ...

