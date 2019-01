Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schwellenländeranlagen sind gut in das neue Jahr gestartet, so die Analysten der DekaBank.EM-Renten hätten von rückläufigen US-Renditen profitiert. Insgesamt sei die Stimmung durch Kommentare von Seiten der US-Notenbank gestützt worden. FED-Präsident Powell habe in Aussicht gestellt, Zinsanhebungen zu verschieben oder ganz auszusetzen, sollten Turbulenzen an den Finanzmärkten den Wirtschaftsausblick bedrohen. Die Analysten würden die nächste Zinsanhebung in den USA nun erst im Juni erwarten. Auch im Handelsstreit zwischen China und den USA gebe es nach den jüngsten Gesprächen mehr Hoffnung, dass neue Strafzölle zumindest nicht schon am 1. März verhängt würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...