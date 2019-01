Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit sieben Emissionen im Gesamtvolumen von EUR 5,0 Mrd. bleibt der Primärmarkt auch in den vergangenen fünf Handelstagen in Jahresauftaktstimmung, wobei die Emissionen, mit Ausnahme des Bonds der Deutschen Bank, allesamt in der vergangenen Handelswoche platziert wurden, so die Analysten der Nord LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...