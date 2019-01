Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Reckitt Benckiser angesichts des Abschieds von Konzernchef Rakesh Kapoor auf "Hold" mit einem Kursziel von 6800 Pence belassen. Wie Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, erhöhe dies seine Besorgnis um den Konsumgüterkonzern, dessen Erfolgsmodell offenbar an seine Grenzen stoße. Optimisten setzten zwar auf die Aufspaltung, eine Übernahme oder eine schillernde Nachfolge. Er erwartet jedoch eher einen komplexen Trennungsprozess. Außerdem sei die Aktie ein immer noch kostspieliges Gut mit begrenzten Kostensynergien./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 04:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2019 / 04:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-01-16/13:21

ISIN: GB00B24CGK77