Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach einem schwachen Ausblick von Goodyear auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analyst Ashik Kurian konzentrierte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem auf fehlende Zielmarken für das neue Jahr des US-Konkurrenten, was vorerst wahrscheinlich auch auf andere Branchenwerte negativ ausstrahlen werde. Als Motiv glaubt er jedoch eher an eine vorsichtige Haltung des Managements als ein nachteiliges wirtschaftliches Umfeld./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 02:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2019 / 02:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-01-16/13:22

ISIN: DE0005439004