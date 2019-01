infas Holding Aktiengesellschaft: Vertragsverlängerung mit bisherigem Alleinvorstand; Bestellung von Herrn Alexander Mauch zum Finanzvorstand DGAP-News: infas Holding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie/Personalie infas Holding Aktiengesellschaft: Vertragsverlängerung mit bisherigem Alleinvorstand; Bestellung von Herrn Alexander Mauch zum Finanzvorstand 16.01.2019 / 13:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung infas Holding Aktiengesellschaft: Vertragsverlängerung mit bisherigem Alleinvorstand; Bestellung von Herrn Alexander Mauch zum Finanzvorstand Friedrich-Wilhelm-Straße 18 53113 Bonn Tel. +49 (0)228/33 60 72 39 Fax +49 (0)228/31 00 71 www.infas-holding.de info@infas-holding.de Sitz der Gesellschaft: 53113 Bonn Vorstand der Gesellschaft: Dipl.-Soz. Menno Smid Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Oliver Krauß Amtsgericht Bonn HRB 17379 USt.-Ident.-Nr. DE 155601174 St.Nr. 10357101218 ISIN: DE0006097108 WKN: 609710 Notiert: Geregelter Markt (General Standard) in Frankfurt am Main Bonn, den 16. Januar 2019 - Der Aufsichtsrat der infas Holding Aktiengesellschaft hat beschlossen, den bisherigen Alleinvorstand der Gesellschaft, Herrn Menno Smid, für weitere drei Jahre zum Vorstand der Gesellschaft zu bestellen. Eine entsprechend Vertragsverlängerung wurde heute von beiden Seiten unterzeichnet. Herr Smid wird zukünftig als CEO der Gesellschaft fungieren. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft Herrn Alexander Mauch für drei Jahre zum Mitglied des Vorstands bestellt. Herr Mauch wird als CFO federführend für den Bereich Finanzen zuständig sein. Ein entsprechender Anstellungsvertrag zwischen Herrn Mauch und der infas Holding Aktiengesellschaft wurde ebenfalls unterzeichnet. Herr Mauch war bisher vor allem für mehrere namhafte Unternehmen in der Media-Branche als Managing Director und CFO tätig und dort als solcher insbesondere für den gesamten Bereich Finanzen verantwortlich. Mit Herrn Mauch gewinnt die Gesellschaft einen ausgewiesenen Fachmann in den Bereichen Finanzmanagement, Strategieentwicklung sowie M&A mit langjähriger Erfahrung in ähnlichen Führungspositionen. Vor allem seine fundierte Erfahrung in der Konzeption und der Umsetzung von strategischen Geschäftsmodellen sowie deren langfristige Finanzierung ist für die infas Holding von entscheidender Bedeutung. Bonn, den 16. Januar 2019 Der Vorstand 16.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: infas Holding Aktiengesellschaft Friedrich-Wilhelm-Str. 18 53113 Bonn Deutschland Telefon: 0228-336 072 39 Fax: 0228-31 00 71 E-Mail: info@infas-holding.de Internet: www.infas-holding.de ISIN: DE0006097108 WKN: 609710 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 766681 16.01.2019 ISIN DE0006097108 AXC0154 2019-01-16/13:25