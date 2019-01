Cambridge, England (ots/PRNewswire) -



Das von PlayFusion entwickelte und veröffentlichte Mixed-Reality-Sammelkartenspiel Lightseekers gibt sein lange erwartetes Debüt auf PC und Mac. Nach dem Erfolg von Lightseekers auf Nintendo Switch machen sich die Helden von Tantos nun im ersten Quartal 2019 daran, auch den Spiele-PC-Standard Steam zu erobern. Und das Beste daran? Lightseekers funktioniert konsolenübergreifend auch mit Mobilgeräten, Nintendo Switch und neuerdings auch mit dem Spiele-PC-Standard Steam, was das Spiel von Anfang an abwechslungsreich und spannend macht.



Mehr als 750.000 Spieler haben sich bereits in die fantastische Welt von Tantos begeben, und für diese erfahrenen Lichtsucher und zukünftigen Helden entstehen stets neue Abenteuer. Die aktuell veröffentlichten neuen Karten, Aktionen und digitalen Inhalte, die regelmäßig und mit Sorgfalt für Lightseekers geschaffen werden, bieten neuen Spielern die perfekte Gelegenheit, sich direkt ins Spielgeschehen zu stürzen.



Die Verschmelzung der physischen und digitalen Welt bietet den Spielern ein ganz neues, vernetztes Spielerlebnis: Sie können Karten aus physischen Sammlungen einscannen und dann sofort damit anfangen, digitale Kartendecks mit brandneuen Karten zu erweitern, neue Taktiken zu schmieden und auf dem digitalen Schlachtfeld gegen die besten Spieler weltweit anzutreten.



Die Spieler können mit ihrem eigenen Deck gegen simulierte Gegner üben oder zum Spaß gegen die Community oder Freunde antreten. Die Mechanismen von Lightseekers sind einfach zu erlernen, weshalb die Spieler schon nach kurzer Zeit verheerende Kombinationen und Strategien entwickeln können. Sobald die Spieler etwas geübter sind, können sie in Ranglisten-Spielen ihr Können unter Beweis stellen und großartige Schätze erhalten, umfangreiche Belohnungen freischalten und die Ranglistenhöchsten im Kampf um ihren rechtmäßigen Platz unter den Lightseekers herausfordern.



Die aktuelle Erweiterung "Lightseekers: Uprising" bietet den Spielern die perfekte Gelegenheit, in die aufregende Welt von Tantos einzutauchen. Abenteuerlustige können Lightseekers sowohl mit physischen Karten spielen, die in örtlichen Hobbyläden erhältlich sind, als auch auf Mobilgeräten, auf Nintendo Switch und demnächst auch mittels eines kostenlosen Downloads auf Steam. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf die Lightseekers-Sammelkarten-Reise zu begeben. Weitere Informationen über die digitalen und physischen Versionen von Lightseekers finden Sie auf https://www.lightseekers.cards.



Informationen zu PlayFusion



PlayFusion mit Hauptsitz in Cambridge, dem technologischen Nirvana des Vereinigten Königreichs, ist ein mehrfach ausgezeichnetes Studio, das Pionierarbeit für die Zukunft der Unterhaltung mit der erweiterten Realität leistet. Zu den Titeln von PlayFusion gehören seine Original-IP, Lightseekers und Warhammer Age of Sigmar: Champions. Angetrieben von einer führenden proprietären Computer-Vision-Technologie integriert sich die Enhanced Reality Engine nahtlos in physische und digitale Welten und ermöglicht es visionären Schöpfern, Designern, Pädagogen, Entertainern und Geschichtenerzählern, wirklich zauberhafte und überzeugende Inhalte zu liefern.



