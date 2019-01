Derzeit strebt Sunfire eine möglichst schnelle Skalierung und Kommerzialisierung der Technologie namens Sunfire-Synlink an. Im industriellen Maßstab soll die Technik einen Wirkungsgrad um 80 % erreichen. Laut Unternehmen sinken dadurch die Investitionskosten in Power-to-X-Projekte deutlich.

Den technologischen Durchbruch erreichte Sunfire im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Kopernikus-Projekts Power-to-X (03SFK2Q0), das sich mit Speichertechnologien für grünen Strom beschäftigt und an dem ebenfalls das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beteiligt ist. Die erfolgreich betriebene Co-Elektrolyse (10 Kilowatt DC, bis zu 4 Nm³/h Synthesegas), wird in den kommenden Wochen nach Karlsruhe ausgeliefert und dort in Kombination mit den Technologien von Climeworks (Direct Air Capture), Ineratec (Fischer-Tropsch-Synthese) und KIT (Hydrocracking) in einem Container zu einer autarken Anlage verbunden. Bis Ende August 2019 soll damit die integrierte Produktion des synthetischen Rohölersatzes e-Crude demonstriert werden, erstmalig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...