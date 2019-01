Es gibt sie noch: die Geheimtipps unter den Rohstoffaktien. Während DAX, Dow und Co. kämpfen müssen, suchen Investoren nun Chancen in Gold- und Silberwerten als Absicherung. Und da kommt Goldplay Exploration ins Spiel!

Kaum ein Jahr alt, aber …

Ein waschechter Geheimtipp unter den Rohstoffwerten ist Goldplay Exploration (TSX-V: GPLY; FRA: GPE; ISIN: CA38149Q1046). Das Unternehmen ist noch kein Jahr an der Börse in Toronto notiert und wird sogar erst seit Dienstag - also seit gestern - in Frankfurt gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von unter 10 Mio. Euro ist man zwar noch ein Micro Cap, doch das Unternehmen besitzt bereits eine erste Ressourcenschätzung für ein attraktives Projekt in Mexiko. In den nächsten Wochen und Monaten könnte es bei dem Explorer Schlag auf Schlag gehen.

2018: Kein Jahr für Silberaktien

Im Jahr 2018 kamen eigentlich keine neuen Silberprojekte und -unternehmen auf den Markt. Das ist angesichts des niedrigen Preises - Silber kostete über den Sommer hinweg deutlich weniger als 15 US-Dollar je Unze - auch kein Wunder. Auf der anderen Seite bieten diese historisch niedrigen Bewertungen Chancen für antizyklisch handelnde Unternehmer, denn attraktive Projekte sind günstig zu haben. Das dachte sich wohl auch Marcio Fonseca. Der Kanadier mit brasilianischen Wurzeln schnappte sich im Mai 2018 das San Marcial-Silberprojekt in Mexiko im Rahmen einer Earn-In-Vereinbarung mit dem Gold- und Silberproduzenten SSR Mining Inc., der aktuell auf eine Marktkapitalisierung von über 1,9 Mrd. CAD kommt.

Ressourcenschätzung liegt bereits vor!

Warum es sich dabei um ein Schnäppchen handelt, ist schnell erzählt. Die Konzession umfasst insgesamt 1.250 Hektar Land und liegt südlich der früheren Minen La Rastra und Plomosas (auf der Karte oben in grün), die heute im Besitz von First Majestic Silver Corp. sind. Deren CEO Keith Neumeyer und sein Team erhielten die Minen im Zuge der Übernahme von Silvermex Resources im Jahr 2012. San Marcial gehört zum historischen Rosario Mining Distrikt und weist eine hochgradige Silber-Zink-Blei-Mineralisierung nahe der Oberfläche auf. Warum wir das schon wissen? Der frühere Eigner, die Silvermex Resources, hatte im Jahr 2008 bereits eine Ressourcenschätzung im Sinne des kanadischen Standards NI 43-101-Standards vorgelegt. Daher fängt Goldplay Exploration auch nicht bei Null an, ganz im Gegenteil.

Die Highlights haben es in sich

Die Highlights aus der Ressourcenschätzung wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:

• Bohrloch SM-4: 53,95 Meter mit 223 g/t Silber, 0,29% Zink und 0,45% Blei, inklusive eines Abschnitts von 15 Metern mit 637 g/t Silber.

• Bohrloch SM-9: 12,68 Meter mit 540 ...

