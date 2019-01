Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-01-16 / 13:09 Die Star Oil Production GmbH aus Hamburg kann für das abgeschlossene Jahr 2018 nur positives berichten. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Erschliessung von Erdölquellen sowie der Vermittlung von Anteilen an US-amerikanischen Erdölquellen an zumeist deutsche Anleger und Investoren. Durch die seit Jahren anhaltend tiefen Zinsen stoßen Angebote zur Investition in einen Sachwert auf großes Anlegerinteresse. Der Geschäftsführer Thomas Ruf: "Der Star Oil Production GmbH ist es gelungen, seit der Gründung im Jahre 2015 an eine Vielzahl von Teilhabern Anteile an mehreren Ölquellen zu vermitteln. Diese konnten direkt vom Verkauf von insgesamt 60.000 Barrel Rohöl (= rd. 9,5 Mio. Liter) profitieren und sehr lukrative Verzinsungen auf das eingesetzte Kapital erzielen." Für 2019 werden weitere erfolgreiche Öl-Bohrungen und die Steigerung der Produktionsmengen erwartet. Aktuell werden weitere Land- und Bohrrechte im US-Bundesstaat Kansas erworben um dort mitten in bereits ölproduzierenden Feldern neue Bohrungen zu setzen bzw. bestehende alte Anlagen mit moderner Technik und Methoden wieder in Gang zu setzen. Hierbei wird auf größtmögliche Sicherheit und Transparenz für den Anleger geachtet. Zur Risikostreuung beteiligt sich die Star Oil Production GmbH immer auch selbst mit 50% an den jeweiligen Projekten. Weiteres Wachstum ist somit vorprogrammiert und neue Anleger sind gerne willkommen um am großen Wertschöpfungspotential direkt an der Ölquelle zu partizipieren. Über die Gesellschaft: Die Geschäftstätigkeit der Star Oil Production GmbH mit Sitz in Hamburg ist die Erschließung und Bewirtschaftung von Erdöl- und Erdgasquellen, der An- und Verkauf von Explorations-Lizenzen für Erdöl- und Erdasquellen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Kontakt: Star Oil Production GmbH Boschstraße 23a D-22761 Hamburg Telefon +49 40 - 257 674 470 E-Mail: info@staroilproduction.de Internet: http://www.staroilproduction.de/ [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Star Oil Production GmbH 2019-01-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 766659 2019-01-16 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=88706b5f38892e6fd83d894c3699d7f3&application_id=766659&site_id=vwd&application_name=news

